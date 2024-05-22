Фредерик Вассёр: Давайте пока не думать о чемпионате

Фредерик Вассёр уверен, что расстановка сил в чемпионате может быстро измениться, ведь разница в скоростях между машинами ведущих команд относительно невелика, и результаты двух предыдущих этапов чемпионата свидетельствуют именно об этом.

Гонку в Майами выиграл Ландо Норрис, который преследовал Макса Ферстаппена до самого финиша и в Имоле, но в итоге уступил трёхкратному чемпиону мира всего 0,725 секунды. При этом Шарль Леклер прессинговал гонщика McLaren на более ранних стадиях гонки на итальянской трассе, но затем несколько отстал и финишировал третьим.

Рассуждая о том, как могут развиваться дальнейшие события, руководитель команды Ferrari сказал: «Во-первых, мы провели только семь гонок из 24-х, а это значит, что впереди ещё 17. В прошлом году на этой стадии сезона мы проигрывали 100 очков Aston Martin, а в итоге набрали на 100 очков больше, чем они.

После семи гонок борьба в чемпионате никогда не заканчивается, и это тем более справедливо по отношению к нынешнему сезону, ведь отрывы между командами совсем невелики. У нас есть шесть или даже восемь машин, которые теоретически могут участвовать в борьбе за победы, что бывает не так уж часто.

А это означает, что если вы не в лучшей форме, то можете с первой позиции переместиться на 8-ю, а тот, кто финиширует восьмым, очков почти не зарабатывает. Следовательно, расстановка сил может измениться за один или за два уик-энда.

Представьте, что кто-то попадёт в аварию, сойдёт с дистанции гонки или произойдёт ещё что-либо подобное – тогда картина в чемпионате сразу изменится. Если честно, я не изучал классификацию и точно не знаю, сколько очков разделяют команды, но полагаю, что если одна из них обеспечит себе победный дубль, а другая не финиширует, то в число фаворитов может вернуться McLaren, или мы можем бросить вызов Red Bull».

Видимо, Вассёр вспоминает обстоятельства Гран При Австралии, где Макс Ферстаппен сошёл с дистанции из-за проблем с тормозами, на Mercedes Льюиса Хэмилтона вышел из строя двигатель, а Джордж Расселл попал в аварию.

«Хотя впереди ещё 17 этапов, давайте пока не думать о чемпионате, давайте сосредоточимся на предстоящей гонке в Монако – добавил руководитель Скудерии. – По крайнем мере, именно это я говорю своей команде. Мы должны готовиться к каждой гонке по отдельности, а обсудить ситуацию в чемпионате в целом время ещё будет».

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