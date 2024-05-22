Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери (25-4, 9 KO) рассказал, как оценил бой Александра Усика против Тайсона Фьюри, а также детально объяснил, почему британцу нужно выходить на реванш.

«Каждый великий супертяжеловес проигрывал. Если Фьюри победит Усика в матче-реванше – а затем, возможно, сразится с ним в третий раз, – это очень укрепит его наследие. Он также способен выиграть реванш, первый бой был очень близкий. При просмотре боя в прямом эфире я отдал семь из 12 раундов Усику и пять – Фьюри, и, конечно, записал нокдаун на Усика. Когда я пересматривал бой в воскресенье, у меня возникло искушение оценить его со счетом 6:6.

Несмотря на это, я искренне верю, что если бы Фьюри не оказался потрясен в восьмом раунде – стоячий нокдаун ему отсчитали в девятом – он бы победил. Дело не только в том, как девятый раунд повлиял на счет, но и в том, сколько времени потребовалось Фьюри на восстановление. Когда боец получает такую травму, он не пытается выиграть раунды, как это было раньше, он пытается сначала восстановиться после травмы, что он и сделал. Фьюри выиграл 12-й раунд, показав невероятное мужество и отлично отбоксировав. Матч-реванш для него очень выгоден», – сказал Алгиери.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua