Компания Oaktree получает контроль над миланским Интером

Об этом сообщает Football Italia

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Американская компания Oaktree подтвердила, что стала владельцем чемпиона Серии А "Интера" после того, как президент Стивен Чжан не смог погасить долг в размере почти 400 млн евро.

"По состоянию на 22 мая фонды под управлением Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree") перешли в собственность "Интернационале". Это произошло после непогашения трехлетнего займа Oaktree холдинговым компаниям "Интернационале", срок погашения которого наступил 21 мая 2024 года, с общим остатком около 395 млн евро. За три года, прошедшие с момента предоставления финансовой помощи от Oaktree, "Интер" выиграл восьмой и девятый Кубок Италии, завоевал три Суперкубка, завоевал 20-й титул Скудетто и историческую вторую звезду, а также вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2010 года. Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания "Интера", уделяя особое внимание операционной и финансовой стабильности для клуба и его заинтересованных сторон. Oaktree ценит наследие клуба, страсть игроков, лояльность болельщиков "Интера", а также значительную роль клуба в Милане, Италии и мировом спортивном сообществе. Oaktree стремится тесно сотрудничать с нынешним руководством "Интера", партнерами, лигой и руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба как на поле, так и за его пределами, сосредоточившись на надежном менеджменте, операциях и управлении с видением устойчивого роста и успеха", — говорится в заявлении новых владельцев итальянского клуба.

Официальное заявление Oaktree подтверждает, что нынешние директора останутся в должности, поэтому Беппе Маротта, Алессандро Антонелло, Дарио Баччин и Пьеро Аузилио продолжат исполнять свои обязанности. Однако совет директоров "Интера" уйдет в отставку и будет назначен новый президент. Президент клуба Хавьер Дзанетти может быть назначен на эту должность, даже если окончательное решение еще не принято.

Напомним, что компания Стивена Чжана Suning взяла под контроль "Интер" в июне 2016 года. За время своего правления китайская группа выиграла семь трофеев на "Стадио Меацца", в том числе два Скудетто. Чжан стал первым иностранным президентом, который выиграл титул чемпиона Серии А (это произошло в сезоне 2020/21).

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