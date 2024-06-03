Следить
Футбол

Левандовский прокомментировал слухи о переходе в новый клуб Моуринью

Пока ему ничего неизвестно

Левандовский прокомментировал слухи о переходе в новый клуб Моуринью

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на интерес со стороны турецкого «Фенербахче».

    «Меня хочет подписать «Фенербахче»? Я пока ничего об этом не знаю», — приводит слова 35-летнего поляка Barca Universal.

    После назначения на тренерский мостик Жозе Моуринью, в СМИ появилась информация о потенциальном трансфере Левандовского в «Фенербахче».

    Действующий контракт Роберта с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

    В ушедшем сезоне Левандовский отметился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 35 матчах.
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis