Левандовский прокомментировал слухи о переходе в новый клуб Моуринью

Пока ему ничего неизвестно

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на интерес со стороны турецкого «Фенербахче».

«Меня хочет подписать «Фенербахче»? Я пока ничего об этом не знаю», — приводит слова 35-летнего поляка Barca Universal.

После назначения на тренерский мостик Жозе Моуринью, в СМИ появилась информация о потенциальном трансфере Левандовского в «Фенербахче».

Действующий контракт Роберта с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

В ушедшем сезоне Левандовский отметился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 35 матчах.

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