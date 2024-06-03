Левандовский прокомментировал слухи о переходе в новый клуб Моуринью

Пока ему ничего неизвестно
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на интерес со стороны турецкого «Фенербахче».
«Меня хочет подписать «Фенербахче»? Я пока ничего об этом не знаю», — приводит слова 35-летнего поляка Barca Universal.
После назначения на тренерский мостик Жозе Моуринью, в СМИ появилась информация о потенциальном трансфере Левандовского в «Фенербахче».
Действующий контракт Роберта с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.
В ушедшем сезоне Левандовский отметился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 35 матчах.
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