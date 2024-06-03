Алонсо против искусственных методов оживления гонок

Фернандо Алонсо не согласен с предложениями оживить ход гонки в Монако за счёт методов, применяемых в других видах автоспорта, в частности, в ралли-кроссе.

Речь о том, что правила ралли-кросса предполагают так называемый Joker lap, т.е. «круг-джокер», длина которого обычно больше, чем у обычного круга, поскольку в его конфигурацию может быть добавлена, например, дополнительная шикана.

И каждый гонщик по ходу заезда, состоящего из четырёх кругов, должен проехать один круг по трассе такой альтернативой конфигурации, а в какой момент он это сделает – решает он сам. Всё это становится дополнительным фактором, влияющим на интригу.

Но, по мнению двукратного чемпиона мира, выступающего за команду Aston Martin, Формуле 1 такие методы не подходят. Вместо этого он предложил несколько скорректировать правила квалификации. Кстати, сам он неделю назад выбыл из борьбы уже в первой квалификационной сессии, показав только 16-е время, но стартовал с 14-й позиции после дисквалификации Haas.

Авария на первом круге, спровоцированная действиями Кевина Магнуссена и Серхио Переса, привела к остановке гонки красными флагами, после чего все машины вернулись в боксы, и это, по правилам Формулы 1, засчитывается как обязательный пит-стоп. После этого большинству гонщиков оставалось лишь доехать до финиша на втором комплекте резины, полученным перед рестартом. Соответственно, это перечеркнуло все домашние заготовки команд в плане тактики, и гонка окончательно превратилась в процессию.

В итоге Алонсо занял 11-е место, при том что первая десятка гонщиков финишировала на тех же позициях, на каких была перед рестартом, т.е. обгонов в ней не было вообще. В общем, Монако – это Монако!

Когда Фернандо спросили, не стоит ли подумать о каких-то специфических методах, вроде тех, что применяются в ралли-кроссе, он категорично ответил: «Нет. Это слишком искусственные способы. По-моему, и так всё хорошо. В Монако всё решается в субботу, но, к сожалению, из-за трафика в квалификации возникают серьёзные проблемы. Особенно на этих машинах с настройками на максимальный уровень прижимной силы.

В общем, если бы я мог изменить что-то одно, то в Монако я бы обратил внимание не на воскресенье. Пусть в гонке всё идёт, как идёт, но в субботу у всех должна быть возможность проехать решающий круг, однако пока такой возможности у нас нет.

Всё происходит по воле случая. Серхио Перес и Ландо Норрис тоже с трудом вышли из первой части квалификации, и я считаю, чтобы сохранить магию субботней квалификации, мы должны обеспечить, чтобы она проходила по нормальному сценарию».

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