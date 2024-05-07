Отмар Сафнауэр: McLaren нельзя останавливаться

Бывший руководитель многих команд Отмар Сафнауэр заявил в подкасте RacingNews365, что McLaren нельзя замедлять график разработок, если они хотят бороться с Red Bull.

Отмар Сафнауэр: «Если вы не выигрываете, а участвуете в погоне за чемпионами мира, вам нельзя останавливаться. Вы должны быть уверены, что обновляете машину чаще, чем тот, за кем вы гонитесь, и что все эти новинки работают. Либо новинки должны быть масштабнее, давать больший эффект. Со стороны кажется, что пока McLaren это удаётся.

В прошлом году они неудачно начали сезон, были в очень плохой форме, а в конце года заметно прибавили и понимали, в каком направлении двигаться дальше. Это очень важно для них, если они хотят добиться большего. Как я уже сказал, привозите больше новинок, которые лучше работают – и прогресс обеспечен.

От разработки новинок до установки на машину проходит от восьми до двенадцати недель. Всё зависит от масштаба обновлений. В этом процессе участвует весь персонал. Когда руководители McLaren благодарят сотрудников на базе, они абсолютно правы – эти люди предпринимают огромные усилия, чтобы всё получилось».

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