Украинский арбитр получил назначение на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

Украинский арбитр Николай Балакин будет работать на ответном матче 1/2 финала Лиги Европы между итальянской Аталантой и французским Марселем.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Он будет четвертым рефери в испанской бригаде Хесуса Хила Мансано. Диего Барберо и Анхель Невадо будут лайнсменами. Хуан Мартинес Мунуэра будет работать на VAR, его ассистентом будет Алехандро Эрнандес.

Напомним, первый поединок между этими командами завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится в четверг, 9 мая.

>

Ранее сообщалось, что два украинских арбитра попали в заявку на Евро-2024.

Фаната Аталанты задержали в Марселе из-за расистского скандала

champion.com.ua