Стали известны стартовые составы Оболони и Миная на матч УПЛ

Оболонь и Минай объявили стартовые составы на поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги.
Стартовые составы:
Оболонь: Рыбка, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Черненко, Слободян, Запорожец, Груша, Нагиев, Краснопир.
Запасные: Федоровский, Кичак, Карась, Лукьянчук, Прокопенко, Волкун, Мороз, Чернов, Суханов, Косовский, Вишневский, Тарануха.
Минай: Кемкин, Скиба, Поддубный, Корнийчук, Кисиль, Ременяк, Петька, Семотюк, Кораблин, Устименко, Вакула.
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Запасные: Бандура, Росул, Дмитрук, Немчанинов, Виттенчук, Матющенко, Демиденко, Тищук, Попов, Гучинев, Вашкеба, Чуев.
Напомним, в пределах 23 тура УПЛ Минай уступил Полесье, а Оболонь разгромно проиграла Вересу.