Капитан сборной Румынии — о двух поражениях в матчах с Украиной: «Я знаю, что в этом формате и в этом соревновании мы должны верить до конца»

Капитан сборной Румынии Хория Текэу подвел итоги первого игрового дня Кубка Билли Джин Кинг, в котором его подопечные потерпели два поражения в матчах против Леси Цуренко и Элины Свитолиной

«Думаю, что в первом матче обе теннисистки нервничали. Казалось, что они обе испытывают трудности на подаче, но Ана смогла выиграть немного больше розыгрышей и взять первый сет. После этого я почувствовал, что Цуренко смогла поднять свой уровень, убрать невынужденные ошибки и довести матч до победы над Аной.

В свою очередь, Ана не смогла отыграться, использовать свои шансы и возможности. В начале второго сета она вела в счете в трех из пяти первых геймов. Могло быть как минимум 3-2 или 4-1 в ее пользу, но в итоге получилось 1-4. И это была ситуация, которая вызывала некоторые, скажем так, сомнения и неуверенность. И я чувствую, что мы не очень хорошо поработали вместе, чтобы найти выход из этой ситуации до конца матча. И здесь нужно отдать должное Цуренко, которая очень чисто отыграла во втором и третьем сетах.

Второй матч, мне кажется, был хорошего качества для таких ветреных условий, очень ровный. Я знаю что Жаклин, злится, что проиграла три-четыре гейма, в которых она лидировала 40-0, 40-15. И, конечно, такие геймы имеют значение. Но это, опять же, заслуга Свитолиной, потому что в эти моменты, в большинстве этих моментов, она играла лучше. Так что это была не нерешительность Жаклин, а просто хорошая игра Свитолиной в важные моменты матча.

Чувствовалось, что оба матча были близкими и были битвами, даже несмотря на то, что первый закончился 6-0 в решающем сете. Так что для нас это показывает, что мы все еще здесь и можем бороться. Я знаю, что в этом формате и в этом соревновании мы должны верить до конца, и я верю, что завтра мы сможем вернуться сильнее».

Сегодня противостояние Украины и Румынии продолжится матчем Элины Свитолиной и Аны Богдан, который начнется в 18:00 по киевскому времени. Украинской команде для выхода в финальный турнир достаточно одержать одну победу.

btu.org.ua