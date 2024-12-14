“У нас не было большого достатка, но меня окружали любовь и забота”. Карлос Алькарас открыл в Мурсии выставку о своей карьере

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас открыл выставку “Los pies en la tierra” (“Ноги на земле”), посвящённую его карьере



Экспозиция, организованная Фондом Алькараса, будет доступна для посетителей с 16 декабря 2023 года по 15 февраля 2024 года в здании Старой тюрьмы (Cárcel Vieja) в Мурсии.

На выставке представлены ключевые моменты карьеры 21-летнего спортсмена, уже завоевавшего четыре титула Grand Slam: два Уимблдона, Ролан Гаррос и Открытый чемпионат США. Посетители смогут увидеть трофеи Алькараса, экипировку, фотографии и памятные вещи, а также принять участие в интерактивных играх.

“Эта выставка – очень важный проект для меня. Я вижу радость в глазах молодых людей, которые подходят ко мне, и хочу помочь им. Это делает меня по-настоящему счастливым”, — поделился своими эмоциями Алькарас.

На открытии выставки испанец вспомнил своё детство в родном Эль-Пальмаре, где он провёл счастливые годы в окружении друзей и близких.

“Моё детство было очень счастливым. Я до сих пор дружу с ребятами, с которыми вырос, особенно из клуба Sociedad Club de Campo в Эль-Пальмаре. У нас не было большого достатка, но меня окружали любовь и забота. Теперь я понимаю, что именно мелочи делают нас счастливыми. Мне не нужно было ничего больше, чтобы чувствовать себя счастливы”», — сказал теннисист.

“Когда я был ребёнком, у меня были мечты, как и у всех. Я шёл к ним, и сегодня я окружён теми, кто был моими кумирами. Если бы мне тогда сказали, что я добьюсь всего этого, я бы не поверил”, – добавил Алькарас.

Директор Фонда Алькараса и тётя теннисиста Беатрис Гарсия также выступила с речью, подчеркнув важность поддержки детского развития.

“Эта выставка не только рассказывает историю, но и показывает, как даже маленькие поступки могут изменить будущее. Мы все обладаем огромным потенциалом, но иногда он подавляется ещё в детстве”, — сказала она.

Выставка “Los pies en la tierra” стала не только возможностью заглянуть в историю успеха одного из самых перспективных теннисистов современности, но и культурным событием для жителей Мурсии. Организаторы надеются, что она вдохновит посетителей на достижение своих целей и мечтаний.











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