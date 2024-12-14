Берман: Super Formula похожа на машину Ф1, но без DRS

В 2025 году Оливеру Берману предстоит провести первый полный сезон в Формуле 1 в составе Haas, но благодаря стратегическому альянсу американской команды с Toyota Gazoo Racing, гоночным подразделением японского автогиганта, он уже сейчас получил возможность познакомиться с трассой автодрома в Сузуке.

О том, что Оливер проведёт тесты за рулём машины серии Super Formula, мы рассказывали, и вчера он проехал 43 круга на Dallara SF23 с 550-сильным двигателем Toyota. Кстати, это была машина команды KCMG, которую в минувшем сезоне пилотировал Камуи Кобаяши, бывший гонщик Формулы 1, ныне весьма успешно выступающий за Toyota в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

«Я получил огромное удовольствие! Я впервые в Сузуке и очень рад, что получил возможность поработать на этой трассе, – приводит слова Бермана американское издание Racer. – Она очень скоростная, и при этом пилотировать машину Super Formula невероятно интересно.

Она намного легче, чем машина Формулы 2, хотя шасси такое же. У него вполне сравнимые габариты, но машина значительно легче. Поэтому она намного более юркая, и в медленных поворотах это, конечно, чувствуется. Но на прямых в Super Formula скорости ниже, потому что у этих машин нет системы DRS. При этом впечатляет уровень прижимной силы, которые аэродинамика SF23 генерирует в поворотах.

Разумеется, по сравнению с Формулой 1 она медленнее, но что меня больше всего впечатлило за рулём Super Formula, так это способность машины справляться с поворотами. Направление движения она меняет очень быстро, потому что намного легче, чем техника Ф1. Конечно, ей немного не хватает прижимной силы, но стиль пилотирования очень похож на тот, что мы применяем в Формуле 1. В общем, по ощущениям это как машина Ф1, только без DRS, и мне всё очень понравилось.

Безусловно, поработать на таких тестах было по-настоящему полезно. Жаль, что мне не удалось проехать столько кругов, сколько хотелось – помешала небольшая неисправность турбины. Тем не менее, я получил нужный мне опыт, который однозначно пригодится при подготовке к гонке следующего года».

Свой лучший круг Берман проехал за 1 минуту 36,940 секунды – это на 1,4 секунды хуже, чем время Тадасуке Макино, с которым опытный японский гонщик возглавил протокол тестов. При этом Оливер считает, что если бы не проблема с турбиной, то он бы показал более высокие скорости.

«В дневной сессии на свежем комплекте резины я не старался атаковать в полную силу, – прокомментировал британец. – Но продолжал изучать особенности трассы, что было главной задачей на этих тестах. Когда я вернусь сюда в следующем году на гонку Ф1, то буду уже намного лучше подготовлен».

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