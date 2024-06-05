Штайнер: Alpine не стоит брать Мика Шумахера

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер считает, что Alpine не стоит подписывать контракт с Миком Шумахером в качестве замены для Эстебана Окона, что заводской команде нужен быстрый и надёжный гонщик…

Гюнтер Штайнер: «На месте руководителя команды Alpine я бы не позвал Мика Шумахера. Ему нужно взять лучшего гонщика из возможных. Для заводской команды это крайне важно.

Столкновение напарников – худший вариант развития ситуации. Я всегда говорил, что напарники могут не быть друзьями, не ходить вместе на ужин, но они должны уважать друг друга. Потому что в жизни нужно уважать других людей. Если тебе не нравится выступать с этим пилотом в одной команде, переходи в другую. Если мне не нравится быть где-то, я иду дальше. Я не пытаюсь бороться с этим за счет кого-то другого, то есть за счет команды».

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