Украинский чемпион Захареев дебютировал на профессиональном ринге

Top Boxing Generation

В суботу, 14 декабря, на шоу от промоутерской компании Top Boxing Generation состоялся дебют чемпиона мира среди любителей Юрия Захареева (1–0).

Украинский боксер провел поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) против опытного колумбийца Хоэля Хулио (39–21, 33 КО) и победил судейским решением.

Захареев уверенно контролировал ситуацию в ринге, наносил много комбинированных ударов и превосходно двигался на ногах. Хулио не успевал за оппонентом, и с каждым раундом пропускал все больше.

Колумбиец пытался вязать Юрия, периодически клинчевал, однако успехов ему это не принесло. В конце боя Хоэль получил неприятное рассечение, однако достоял до гонга. Захареев UD 4.

sport.ua