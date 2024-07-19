Известный боксер хевивейта дисквалифицирован на 2 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Хелениус и Энтони Джошуа

Боксер из Финляндии Роберт Хелениус (32-5, 21 КО) отстранен от бокса на два года из-за положительного теста на запрещенные вещества после боя с Энтони Джошуа.

40-летний ветеран супертяжелого веса был нокаутирован Эй Джеем на арене O2 в Лондоне в августе 2023 года, после чего тест UKAD (UK Anti-Doping) показал наличие кломифена. Хелениус заявил о своей невиновности, но после того, как ему не удалось предоставить убедительные доказательства, был дисквалифицирован на два года.

«После запроса UKAD г-н Хелениус не смог предоставить никаких доказательств того, что яйца и куриное мясо, которые он употреблял перед поединком, были получены от кур, которым вводили кломифен. Таким образом, мистер Хелениус не смог определить источник кломифена в своей пробе и, следовательно, не смог сократить срок дисквалификации, который составляет два года», – сказано в заявлении.

Дисквалификация Хелениуса началась 18 сентября 2023 года и закончится в полночь 17 сентября 2025 года.

sport.ua