Джейк ПОЛ – Майку ТАЙСОНУ: «Хочеш заработать пять миллионов долларов?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Американский блогер и боксер Джейк Пол обратился к Майку Тайсону накануне предстоящего поединка и предложил пари:

«Майк, если ты сможешь продержаться со мной больше четырех раундов, я дам тебе отдельно еще пять миллионов долларов!

Но если ты этого не сделаешь, то должен выполнить одно условие. Тебе придется сделать татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола». Ты согласен на сделку?», – смело обратился Пол.

Бой Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в американском городе Арлингтон.

Британский боксер отказался от титула чемпиона мира.

sport.ua