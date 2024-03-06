Фьюри получил подтверждение реванша с Усиком. Дальше может быть Джошуа

Тайсон Фьюри находится в Саудовской Аравии, где 8 марта состоится бой Энтони Джошуа против Франсиса Нганну.
Британец сообщил, что Турки Аль-Шейх, который организовывает спортивные мероприятий, уже рассказал ему дальнейшие планы.
«Как мне сказали, победитель этого боя выйдет на бой с победителем моего поединка с Усиком. После двух наших боев, потому что будет реванш».
«Затем Джошуа или Нганну будет драться с победителем нашего с Усиком боя. Многое на кону», — сказал Фьюри.
Первый бой Усика и Фьюри пройдет 18 мая.