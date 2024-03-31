Усик – Фьюри: Диллиан Уайт сделал прогноз на бой

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт (30-3, 20 КО) в преддверии боя между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO) заявил, что затрудняется сделать прогноз на этот бой, так как очень сложно выбрать.

«Можно привести доводы в пользу обоих парней, и это 50 на 50. Дело в том, кто больше хочет этого, и кто делает правильные вещи на тренировках.

Фьюри просыпается для настоящих боев. Он не будет готовиться к Усику так же, как к Нганну. Это видно по тому, что он был в форме, когда бой с Усиком был перенесен», – цитирует Уайта Boxing Social.

Напомним, бой Усик — Фьюри состоится 18 мая.