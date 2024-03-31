Валенсия теряет Яремчука

Наставник испанской «Валенсии» Рубен Бараха сообщил, что украинский форвард Роман Яремчук получил повреждение.

Специалист заявил, что не знает масштаба повреждения украинца.

«Такое ощущение, что, когда Роман пытается приложить усилия, что-то ломается, но мы не знаем. Будем надеяться, что это ненадолго.

Он приехал с очень положительной энергетикой, эмоциями, поездками с национальной командой. Обидно, потому что он был в хорошей форме», — заявил тренер.

Напомним, в этом сезоне Яремчук забил 4 гола в 25 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.