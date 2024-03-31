Ровно вырвало победу над Старым Луцком и пробилось в полуфинал Суперлиги FAVBET

Решающий вклад в победу гостей сделал Элайджа Джойнер

В невероятно драматичном противостоянии БК Ровно вырвал победу с минимальным перевесом над Старым Луцком во втором матче четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET — 91:90.

Напомним, первую встречу ровенчане на своей площадке выиграли с комфортным преимуществом. Но здесь история писалась заново, и явного фаворита на паркете не наблюдалось.

На большой перерыв команде Михаила Переверзия удалось уйти с перевесом +5. Но по ходу третьей четверти уже лучане регулярно выходили вперед. Продолжилась ситуация и в последней десятиминутке.

Развязка наступила на последних секундах. Старый Луцк повел благодаря дальнему броску Александра Кольченко, но судьбу встречи впоследствии решили штрафные броски MVP встречи, защитника Элайджи Джойнера.

Ровно стало третьим полуфиналистом сезона после Черкасских Мавп и Днепра. Последний участник Финала четырех определится в противостоянии Киев-Баскета и Прикарпатья-Говерлы.

Суперлига FAVBET-2023/24. Плей-офф. Четвертьфинал. 2-й матч

Старый Луцк — БК Ровно — 90:91 (24:27, 25:27, 21:20, 20:17)

Старый Луцк: Кольченко (27), Джексон (22 + 9 подборов + 9 передач + 3 перехвата — 4 потери), Томас (15), Липовцев (8 + 10 подборов), Коцько (8), Прозапас (8), Мусиенко (2)

БК Ровно: Джойнер (24 + 9 подборов + 9 передачи), Мочалов (20), Соловьев (17), Тимощук (10), Смит (8), Водолазский (5), Шепелев (4), Герасимчук (3)

Счет в серии — 0:2

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