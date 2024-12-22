БК Запорожье неожиданно обыграл Киев-Баскет в Суперлиге FAVBET-2024/25

Запорожская команда уступала 18 очков, но смогла совершить камбэк

В рамках днепровского бабла БК Запорожье одержал сенсационную победу над Киев-Баскетом (75:69) в рамках регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25.

Уже по итогам стартовой четверти Киев-Баскет обеспечил себе комфортное преимущество в 16 очков. На старте второй десятиминутки преимущество команды Дмитрия Забирченко доходило до 18 пунктов, но затем запорожский клуб постепенно начал наверстывать упущенное.

На большой перерыв БК Запорожье ушел с отставанием в пять очков, а по ходу третьей четверти он и вовсе сократил разницу в счете до минимальной. В заключительной десятиминутке запорожская команда действовала образцово — сполна переиграла соперника, добыв свою пятую победу в нынешнем сезоне.

Главным творцами сегодняшней сенсации стали Илья Дмитренко (22 очка и 7 подборов), а также Андрей Хохоник (на счету защитника БК Запорожье дабл-дабл из 13 очков и 14 передач).

Киев-Баскет потерпел свое третье поражение в Суперлиге FAVBET-2024/25, но продолжает сохранять за собой вторую строчку турнирной таблицы. БК Запорожье идет шестым — после 14-ти матчей он имеет на своем счету 5 побед и 9 поражений.

Соревнования в Суперлиге теперь берут паузу до пятницы и возобновятся 27 декабря поединком Черкасские Мавпы — Кривбасс.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

БК Запорожье — Киев-Баскет 75:69 (16:32, 25:14, 18:14, 16:9)

БК Запорожье: Никитин 17 + 6 подборов, Хохоник 13 + 14 передач + 4 перехвата, Кабанов 5, Петренко 5, Буц 0 — старт; Дмитренко 22 + 6 подборов, Николайчук 8 + 5 подборов, Новиков 3, Величко 2

Киев-Баскет: Сандул 17 + 16 подборов, Когут 13, Клевзуник 9 + 6 подборов, Сафонов 7 + 7 передач — 5 потерь, Зайцев 4 — старт; Сушкин 17 + 5 подборов, Карпюк 2, Смитюх 0

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