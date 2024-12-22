Сливочные отправляют Барселону на третье место. Реал Мадрид – Севилья 4:2. Обзор матча и видео голов

Мбаппе и Родриго постарались

Фото – REUTERS / Juan Medina

Уже к 34-й минуте "королевский клуб" установил разгромный счет 3:0. К перерыву подопечные Анчелотти нанесли 11 ударов и играли первым номером (владение 65%). В начале 2-го тайма столичный гранд забил четвёртый мяч. Силы на поле выровнялись, потому что хозяева обеспечили комфортное преимущество.

"Лос бланкос" поднимаются на вторую позицию (40 очков). 3 января команда посетит Валенсию. Андалусийцы – 12-е (22 пункта). После праздников "красно-белые" также встретятся с "летучими мышами", но дома.

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Смотрите обзор матча 18-го тура Ла Лиги

Мадрид. Сантьяго Бернабеу, 75 227 зрителей

Реал Мадрид – Севилья 4:2

Голы: Мбаппе, 10, Вальверде, 20, Родриго, 34, Диас, 53 – Ромеро, 35, Лукебакио, 85

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