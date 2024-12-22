Виктор ВЫХРИСТ: «Фьюри добавил, но Усик ещё больше»

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский супертяжеловес-профессионал Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего реваншного боя между нашим соотечественником Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который прошел в Саудовской Аравии:

«Мне очень понравился сегодняшний поединок, участники продемонстрировали более качественный бокс, чем когда они впервые выясняли отношения в мае. Я это объясняю тем, что оба очень хорошо подготовились, добавили, но украинец все же немного лучше. Не могу сказать, что Александр Усик был безупречен, несколько ударов он всё-таки пропустил, но устоял. Со своей стороны продемонстрировал чёткий план на бой, методично наращивая своё преимущество. Украинец действовал как образцово настроенный механизм, и не удивительно, что Фьюри с его впечатляющими габаритами, попытками «грязного» бокса, ничего не мог сделать. Создавалось впечатление, что на все замыслы британца Александр уже имел готовый контрответ. Сегодняшняя победа украинца ещё раз доказала, насколько он талантлив.

Кстати, несмотря на две победы Усика, Фьюри никак нельзя назвать сбитым летчиком. Убежден, что Тайсон еще не сказал своего последнего слова. Что касается Усика, то теперь все ждут его боя за звание абсолютного чемпиона с Даниэлем Дюбуа. Однако британцу еще нужно в феврале защитить титул чемпиона по версии IBF в бою с Джозефом Паркером. Как видите, интрига возвращается».

Ранее мы сообщали, что серебряный призер Олимпийских игр 2000 года по боксу, бывший чемпион мира среди профессионалов в полусреднем весе по версии WBA Андрей Котельник поделился своими впечатлениями о реваншном бое, в котором в Саудовской Аравии украинский супертяжеловес Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри.

sport.ua