Три команды предлагали долгосрочные контракты Цуноде

Юки Цунода рассчитывал перейти в Red Bull Racing в 2025 году, но вместо него напарником Макса Ферстаппена станет Лиам Лоусон.

Как удалось выяснить японскому изданию AS-WEB, в 2024 году сразу несколько команд предлагали Юки долгосрочные контракты. Речь о Sauber, Alpine и Haas, однако в Red Bull отказались отпустить Цуноду и подписали с ним контракт на 2025 год.

Кристиан Хорнер уже дал понять, что следующий сезон может стать последним для Юки в семье Red Bull. Сейчас японский гонщик пользуется поддержкой Honda, которая с 2026 года станет поставщиком силовых установок для Aston Martin, поэтому не исключён вариант, что через год Цунода окажется в этой британской команде. Маловероятно, что он заменит кого-то из основных гонщиков, но контракт резервного пилота Юки вполне может получить.

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