Бывший гонщик Формулы 1, выступавший за Surtees, McLaren, ATS, Arrows и March, победитель «24 часов Ле-Мана» Йохен Масс госпитализирован, врачи считают его состояние стабильным.

Его семья опубликовала в социальных сетях официальное заявление: «Семья Йохена Масса хотела бы сообщить, что в настоящее время он восстанавливается после недавней неотложной медицинской помощи.

Состояние Йохена считается стабильным, но в ближайшем будущем он воздержится от публичных мероприятий, сосредоточившись на выздоровлении.

Мы глубоко признательны за оказанную поддержку и убедительно просим вас не беспокоить нас в это время. Мы желаем Йохену скорейшего выздоровления».

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