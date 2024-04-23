Тото Вольфф: Нужно найти компромисс

В Сузуке машины Mercedes были быстры. Казалось, команда добилась прогресса, но в Китае вновь откатилась назад. Её руководитель Тото Вольфф попытался объяснить причины…

Тото Вольфф: «В скоростных поворотах мы действительно прибавили. В Сузуке мы были конкурентоспособны, гонщики говорили, что это лучшая машина за последние два с половиной года. Но в медленных поворотах китайской трассы мы вновь уступили.

Мы отыграли полсекунды в скоростных поворотах, но потеряли полсекунды в медленных, так что фактически вернулись к прежней форме. Нужно найти компромисс.

У нас есть вся информация, мы знаем, что изменили, чтобы решить проблему на скоростных участках, знаем, как прежде удавалось добиваться большего темпа в медленных. Теперь нужно собрать машину, которая сможет сочетать оба этих качества. В целом, на данном этапе, мы просто недостаточно хороши».

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