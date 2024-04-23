Скудетто с двойным утешением: Интер впервые в истории оформил чемпионство в дерби против Милана

В 33 туре Серии А Интер нанес поражение Милану и досрочно стал чемпионом Италии по футболу.

36- годовой Франческо Ачерби по передаче Бенжамена Павара открыл счет в матче.

В начале второй половины встречи Маркус Тюрам удвоил преимущество номинальных гостей.

Милан благодаря голу Фикайо Томори сократил отставание в счете до минимума. Но больше не удосужился.

Дерби завершилось тремя удалениями. Симоне Индзаги впервые в качестве тренера выиграл чемпионат Италии.

Это скудетто стало 20-м для Интера, которое добавит на эмблему клуба вторую звезду. «Нерадзурри» в рейтинге победителей Серии А опередили именно Милан (19), больше титулов у Ювентуса — 36.

Впервые в более чем 115-летней истории Дерби делла Мадоннина кто-то из его участников оформил чемпионство во время очного матча.

В другом матче дня Рома дома уступила Болонье. Подопечные Тьяго Мотты после добытых трех очков продолжают преследовать Ювентус в борьбе за третье место.

Чемпионат Италии — Серия А 33 тур, 22 апреля

Милан — Интер 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 18 Ачерби, 0:2 — 49 Тюрам, 1:2 — 80 Томори

< Удаление : Эрнандес, 90+4 (Милан); Дюмфрис, 90+5 (Интер), Калабрия, 90+7 (Милан)

Рома — Болонья 1:3 (0:2)

< Голы: 0:1 — 14 Эль-Аззузи, 0:2 — 45 Зиркзе, 1:2 — 56 Азмун, 1:3 — 65 Салемакерс

Напомним, накануне Лечче на выезде разгромил Сассуоло , Фиорентина дожила Салернитану, а Монца дома уступила Аталанте. Результаты всех матчей предыдущего игрового дня можно просмотреть по этой ссылке.

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