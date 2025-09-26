Ванат узнал свою оценку от статистических порталов за матч против Эспаньола

26 сентября состоялся матч 7-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" Владислава Ваната сыграла против "Эспаньола" (0:0).

Наш соотечественник за 78 минут игрового времени получил от статистических порталов Sofascore и Whoscored 6,8 и 6,1 соответственно.

Ванат выиграл одно воздушное единоборство, имел успех в одном удачном обводе из четырех, сделал 27 касаний мяча и отдал 87% точных передач и 1 ключевой пас.

