Пекин. Анисимова уверенно победила Бултер в стартовом матче, Крейчикова обыграла “нейтральную” Александрову

На турнире WTA 1000 в Китае завершился третий игровой день



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Каролина Мухова (Чехия, 13) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:2, 6:3

Чжан Шуай (Китай, WC) – Ван Синьюй (Китай, 31) 6:4, 6:2

Аманда Анисимова (США, 3) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:1, 6:3

Маккартни Кесслер (США) – Элизе Мертенс (Бельгия, 20) 6:2, 6:4

Барбора Крейчикова (Чехия) – Екатерина Александрова (-, 9) 7:5, 6:2

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – Кэти Волынец (США, Q) 6:3, 6:3

Присцилла Хон (Австралия, Q) – Елена Остапенко (Латвия, 22) 6:3, 6:2

Каролина Мухова попробует сравнять счет в личных противостояниях с Паулой Бадосой (1-2). Ранее теннисистки дважды играли на траве и один раз на грунтовом покрытии.

Чжан Шуай (№122 WTA) впервые за четыре встречи смогла обыграть Ван Синьюй и во второй раз в сезоне победила соперницу из топ-50. В январе китайская теннисистка была сильнее Маккартни Кесслер на Australian Open. В следующем круге Чжан Шуай встретится с Амандой Анисимовой и для нее это будет второй матч в этом году с представительницей топ-5. В январе китаянка проиграла Коко Гауфф на United Cup.

Барбора Крейчикова выиграла третий из шести матчей против Александровой и впервые вышла в третий круг турнира в Пекине. Дальше чешка сыграет против Маккартни Кесслер, которая во второй раз в этом году победила Элизе Мертенс (встречались в финале турнира WTA 250 в Хобарте).

Присцилла Хон (№108 WTA) записала в свой актив третью победу над соперницей из топ-30 рейтинга, в том числе вторую в сезоне. В прошлом месяце австралийка обыграла Людмилу Самсонову на US Open. Для Хон это второе выступление в основной сетке турнира WTA 1000. В 2019 году она уступила в первом круге соревнований в Индиан-Уэллс. В третьем круге австралийка встретится с Белиндой Бенчич.

Фото: Getty Images.

