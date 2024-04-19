Руан. Тревисан обыграла Осаку и станет соперницей Калининой, Гарсия стартовала с победы

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 во Франции

Руан, Франция • 15-21 апреля • грунт (зал) • $267,082

Действующая чемпионка: Виктория Голубич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Анастасия Павлюченкова (-, 1) — Алис Робб (Франция, WC) 6:2, 6:2

Аранча Рус (Нидерланды) — Робин Монтгомери (США, Q) 6:3, 6:1

Магда Линетт (Польша) — Эльза Жакмо (Франция, WC) 7:5, 6:1

Наталия Стеванович (Сербия, Q) — Анна Блинкова (-, 8) 7:6(2), 3:6, 7:6(2)

Ангелина Калинина (Украина, 3) — Ализе Корне (Франция) 6:4, 7:5

Мартина Тревисан (Италия) — Наоми Осака (Япония, WC) 6:4, 6:2

Элина Аванесян (-) — Фиона Ферро (Франция, Q) 6:2, 1:6, 7:5

Мирра Андреева (-, 5) — Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 6:3

Слоан Стивенс (США, 6) — Пейтон Стёрнс (США) 1:6, 6:1, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия) — Полина Кудерметова (-, Q) 7:5, 1:6, 7:5

Варвара Грачёва (Франция) — Виктория Томова (Болгария) 6:2, 3:6, 7:5

Юань Юэ (Китай, 4) — Маяр Шериф (Египет) 6:3, 7:6(7)

Клара Бюрель (Франция, 7) — Катарина Завацкая (Украина, Q) 3:6, 6:3, 6:2

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Нао Хибино (Япония) 6:2, 6:1

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Диан Парри (Франция) 3:6, 3:1 (отказ)

Каролин Гарсия (Франция, 2) — Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:1, 3:6, 7:5

Мартина Тревисан впервые за последний месяц выиграла матч в основной сетке турнира WTA и дальше встретится с Ангелиной Калининой, которой уступила в 2021 году на турниреах ITF W60 в Нанте и WTA 250 в Линце.

Каролин Гарсия четвёртый раз подряд победила Элизабетту Коччаретто. Предыдущие три противостояния теннисисток также прозходили на грунтовом покрытии.

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