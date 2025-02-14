Доха. Анисимова остановила победную серию Александровой и будет бороться за крупнейший титул в карьере

На турнире WTA 1000 в Катаре состоялся второй полуфинальный матч



Доха, Катар • 5-15 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Аманда Анисимова (США) – Екатерина Александрова (-) 6:3, 6:3

Американская теннисистка одержала вторую победу в трёх матчах против Александровой и прервала беспроигрышную серию соперницы из восьми матчей. На предыдущей неделе Александрова победила на турнире WTA 500 в Линце, обыграв в финале украинку Даяну Ястремскую.

Анисимова пятый раз в карьере сыграет в финале турнира WTA и во второй раз это произойдёт на соревнованиях серии 1000. В августе прошлого года Аманда дошла до финала в Торонто, уступив в матче за титул Джессике Пегуле.

Также Анисимова стала всего четвёртой американкой, которая сыграет в финале турнира в Дохе, после Моники Селеш (2002), Серены Уильямс (2013) и Джессики Пегулы (2023). На пути к финалу она обыграла пять теннисисток из топ-30 рейтинга, и подобное произошло впервые в истории соревнований в Катаре.

В субботу Аманда Анисимова попробует выиграть свой третий титул в карьере в противостоянии с Еленой Остапенко. Три года назад американка встречалась с представительницей Латвии в Дохе во втором круге и потерпела поражение в трёх сетах.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua