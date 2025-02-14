Киев-Баскет одержал победу над Кривбассом в Суперлиге Favbet-2024/25

Криворожская команда потерпела третье поражение кряду, киевляне прервали череду неудач

Киев-Баскет обыграл Кривбасс в малорезультативном матче ивано-франковского бабла регулярного сезона Суперлиги Favbet-2024/25 — 61:56.

Столичная команда, стремясь реабилитироваться за вчерашнее безапелляционное поражение от Черкасских Мавп (69:88), доминировала в первой четверти, но выиграла ее с минимальным перевесом. Конкурентная борьба шла во втором игровом отрезке, концовку которого сильнее провели криворожане: на большой перерыв команда Александра Вороны ушла с 5-очковым преимуществом.

Переломной стала третья четверть. В ней киевляне быстро отыгрались, а затем довели отрыв до комфортных 8-10 очков. Впрочем, Кривбасс не сдался, и незадолго до конца поединка чуть не выдал камбек, сократив отставание до минимума (56:51). Но все-таки Киев-Баскет сумел удержать победу, первую в трех последних матчах. Сразу двое игроков, Максим Сандул (MVP) и Денис Клевзуник, отметились дабл-даблами.

Команда Дмитрия Забирченко продолжает уверенно занимать второе место. Кривбасс, потерпев третье поражение кряду, скатился уже на пятую строчку.

Бабл в Ивано-Франковске сегодня завершится встречей Прикарпатье-Говерла — Черкасские Мавпы. Кроме того, свой матч в Луцке проводят Старый Луцк и Днепр.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Кривбасс — 61:56 (13:11, 15:22, 20:7, 13:6)

Киев-Баскет: Сандул (17 + 15 подборов), Клевзуник (12 + 11 подборов), Буренко (10), Когут (9), Зайцев (6 + 5 подборов), Сушкин (5 + 7 подборов), Карпюк (2)

Кривбасс: Келли (16), Бублик (13), Ловингс (12 + 5 подборов), Товкач (6), Водолазский (5 + 6 подборов), Триколенко (4 + 9 подборов)

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