Денвер одержал вторую победу над Лейкерс в серии плей-офф НБА

Также выиграли свои поединки Кливленд и Нью-Йорк

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли три поединка плей-офф.

Денвер на своей площадке обыграл Лейкерс — 101:99. Решающей стала заключительная четверть, которую Наггетс выиграли с перевесом +12 очков. Денвер добыл вторую победу и ведет в серии со счетом 2:0.

Кливленд дома выиграл у Орландо, увеличив свой перевес в противостоянии плей-офф. Нью-Йорк также во второй раз в серии победил Филадельфию.

В ночь на среду пройдут очередные поединки плей-офф НБА. Вторые матчи серий сыграют Миннесота — Финикс, Клипперс — Даллас и Милуоки — Индиана.

Кливленд Кавальерс — Орландо Мэджик — 96:86 (30:18, 28:26, 22:21, 16:21)

Нью-Йорк Никс — Филадельфия 76ерс — 104:101 (18:25, 31:28, 30:21, 25:27)

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс — 101:99 (24:28, 20:31, 25:20, 32:20)

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