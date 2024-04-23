Индзаги — после победы в Серии А: Моё путешествие с Интером получилось чудесным

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дал интервью после победы в матче с "Миланом" (2:1), которая позволила его команды гарантированно оформить чемпионство в Серии А.

"Прекрасные ощущения. Мы сделали что-то невероятное. Есть много главных героев: игроки, клуб, наш президент, которого сейчас здесь нет, но который всегда был рядом.

Каждый день мы усердно работаем над улучшением игры. Если вспомнить первый сезон в Лиге чемпионов, и наш матч с "Реалом", который затем выиграл финал у "Ливерпуля", — уже тогда можно было увидеть позитивные вещи. Затем мы завоевали 6 трофеев.

Это было чудесное путешествие. Я также всегда буду благодарен "Лацио", который дал мне возможность начать тренерскую карьеру. Мы очень хорошо выступали, я помню приостановленный из-за коронавируса чемпионат, в котором мы бились бы до конца. "Лацио" хотел продолжить сотрудничество, но что-то мне подсказывало, что нужны перемены.

Многие меня отговаривали от затеи уйти в "Интер", но я всё же решился на этот шаг. В трудные моменты мы позволяли говорить болтунам, но сегодня они будут говорить только о тех великих трофеях, которые моя команда завоевала", — цитирует Индзаги TuttoMercatoWeb.