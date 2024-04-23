Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 23 апреля

Украинские теннисисты в игровом расписании 23 апреля
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Мадрид (Испания) | WTA 1000 | грунт
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Леся Цуренко (Украина) — Александра Эала (Филиппины, WC)
Шэньчжэнь (Китай) | ATP Challenger 75 | хард
Основная сетка. 1 круг
13:00* | Илья Марченко (Украина) — Маттиа Беллучи (Италия, 5)
Острава (Чехия) | ATP Challenger 75 | грунт
Основная сетка. 1 круг
14:30* | Виталий Сачко (Украина, 3) — Норберт Гомбош (Словакия, Q)
Острава (Чехия) | ATP Challenger 75 | грунт
Основная сетка. 1 круг
17:30* | Виталий Сачко/Патрик Рикл (Украина/Чехия) — Эван Кинг/Орландо Луж (США/Бразилия, 3)
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* — время начала матчей ориентировочное