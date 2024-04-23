Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 23 апреля

Украинские теннисисты в игровом расписании 23 апреля

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Мадрид (Испания) | WTA 1000 | грунт

Основная сетка. 1 круг

12:00 | Леся Цуренко (Украина) — Александра Эала (Филиппины, WC)

Шэньчжэнь (Китай) | ATP Challenger 75 | хард

Основная сетка. 1 круг

13:00* | Илья Марченко (Украина) — Маттиа Беллучи (Италия, 5)

Острава (Чехия) | ATP Challenger 75 | грунт

Основная сетка. 1 круг

14:30* | Виталий Сачко (Украина, 3) — Норберт Гомбош (Словакия, Q)

Острава (Чехия) | ATP Challenger 75 | грунт

Основная сетка. 1 круг

17:30* | Виталий Сачко/Патрик Рикл (Украина/Чехия) — Эван Кинг/Орландо Луж (США/Бразилия, 3)

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* — время начала матчей ориентировочное

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