Тренер Зари: Откуда у судей волшебная палочка? Шахтеру не нужно помогать

Главный тренер луганской Зари Юрий Коваль остался недоволен судейством в матче 25 тура Украинской Премьер-Лиги против донецкого Шахтера (2:1).</

Специалист дал комментарий УПЛ ТВ о матче с «горняками».

«Меня интересует такое мнение, откуда у судей такая волшебная палочка, которой они машут и игра переворачивается в другую сторону. Играли первую игру – карточки получают те игроки, у которых уже есть по три. Шахтер не нужно помогать. Такой осадок остался». сказал Коваль.

Победа Шахтера позволила им закрепить лидерство в чемпионате, увеличив преимущество над киевским Динамо в 4 очка. Со своей стороны Заря занимает 11 место с 26 зачетными пунктами.

Напомним, что 18 апреля эти команды также сыграли перенесенный поединок 10 тура. Заря была близка к сенсационной мировой, но благодаря поздним голам Артема Бондаренко и Невертона «горняки» взяли очередные три очка.

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