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Футбол

Мохамед Салах не исключает переход в Саудовскую Аравию

Мохамед Салах не исключает переход в Саудовскую Аравию

    • Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах все еще рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Telegraph.

    Футболист, по информации источника, предпочитает, чтобы в первую очередь рассмотреть предложение "Ливерпуля" о продлении контракта. Однако, он также поддерживает связь с представителями из Саудовской Аравии.

    Одной из причин, почему Салах до сих пор не согласился на продление контракта с "Ливерпулем", может быть срок предложенного соглашения.

    Добавим, что действующий договор вингера с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года.

    www.ua-football.com

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