Никита Бондарев помог обыграть фаворита на старте плей-офф

Никита Бондарев

Американский клуб «Пуэбло Булз» в составе с украинцем Никитой Бондаревым успешно стартовал в плей-офф лиги NCDC (юниорская хоккейная конференция по развитию колледжей, действующая в 11 штатах США). В первой игре против победителя Горного дивизиона «Айдахо-Фолс Спад Кингз» четвертый в посеве «Пуэбло Булз» обыграл фаворита в гостях в овертайме – 4:3. Киевлянин Бондарев поучаствовал в двух голевых комбинациях команды.

Отметим, что Бондарев проводит свой третий сезон за океаном и второй подряд в «Пуэбло Булз». В нынешнем регулярном сезоне 18-летний сын экс-игрока «Сокола» Артема Бондарева набрал рекордные – 40 (8+32) очков в 51 игре.

sport.ua