“Мне просто повезло, что судья в это время обедал”. Сенсационный чемпион “Мастерса” в Майами Меншик рассказал, что мог пропустить турнир

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик, после победы над Новаком Джоковичем в финале “Мастерса” в Майами, рассказал, что был близок к тому, чтобы пропустить эти соревнования



“Я хочу выразить огромную и особую благодарность одному из физиотерапевтов ATP, Алехандро. За час до моего первого матча здесь я уже держал в руках бумагу, чтобы сняться с турнира – у меня очень болело колено. Мне просто повезло, что судья в это время обедал. Я в последний раз пришел на процедуру, и он сотворил чудо. Благодаря ему я вышел на корт. Благодаря ему я сейчас здесь”, – сказал чешский теннисист на церемонии награждения.

В Майами Якуб Меншик одержал семь побед, при этом обыграв по ходу турнира трех теннисистов топ-10 (Дрэйпера, Фритца и Джоковича).



btu.org.ua