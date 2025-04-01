Цунода: Меня не всегда будут просить отдать Максу победу

На Гран При Японии в этот уик-энд Юки Цунода проведёт свою первую гонку в составе Red Bull Racing. Накануне домашнего этапа Юки побывал в эфире BBC Radio 5 Live и рассказал, какую задачу перед ним поставило руководство команды.

Юки Цунода: «В конечном итоге, в Red Bull Racing нацелены на то, чтобы Макс выиграл титул в личном зачёте. Он доказал, что у него хороший потенциал стать чемпионом мира, хотя в данный момент у Red Bull всё же есть некоторые проблемы.

Что касается меня, то Кристиан Хорнер хочет, чтобы я показывал результаты настолько близкие к результатам Макса, насколько это возможно.

Конечно, в некоторых гонках я буду помогать напарнику со стратегией. Но Хорнер пообещал мне, что в некоторых ситуациях, если я буду ехать впереди Макса, это ещё не будет означать , что Кристиан обязательно попросит меня поменяться позициям и отдать Максу победу».

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