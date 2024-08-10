Зак Браун: Мы ещё увидим Сайнса на вершине подиума

Зак Браун признал, что общался с Карлосом Сайнсом, когда тот выбирал подходящий вариант для продолжения карьеры, и даже давал ему советы, поскольку верит в своего бывшего гонщика.

В 2019 и 2020 гг. Карлос выступал за McLaren, затем перешёл в Ferrari, а теперь подписал контракт с Williams и следующие два сезона проведёт в команде из Гроува.

«Безусловно, мы всё ещё считаем его членом нашей семьи, – заявил Браун, исполнительный директор McLaren, в интервью испанскому телеканалу DAZN. – Он всё ещё молод, и я, когда говорил с ним о его будущем, сказал: “Твой следующий контракт не станет для тебя последним, поэтому сейчас иди в ту команду, где тебе будет комфортно, где ты сможешь себя показать и увидеть, как эта команда прогрессирует”.

Но вы же понимаете, что в Формуле 1 вскоре могут открыться и другие вакансии, поэтому я думаю, что мы ещё увидим Карлоса на высшей ступени подиума, это я вам точно говорю».

Слова Зака Брауна надо понимать так, что Карлос Сайнс не задержится в Williams надолго – кстати, на это же намекал и Хельмут Марко. Впрочем, всё будет зависеть от двух факторов: от прогресса, на который надеется Джеймс Ваулз, руководитель Williams, и от тех вакансий, которые могут появиться в топ-командах в обозримой перспективе.

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