Вассёр: Мы рассчитывали на более высокий результат

Шарль Леклер на протяжении всей дистанции Гран При Монако держался вплотную за McLaren Ландо Норриса, но так и не дождался возможности провести обгон, что для узкой и извилистой городской трассы вполне обычное дело. В итоге гонщик Ferrari на своей домашней трассе занял 2-е место, финишировав в трёх с небольшим секундах после победителя.

Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды, конечно, порадовался за своего гонщика, но при этом не скрывал, что рассчитывал на повторение прошлогоднего успеха, когда Шарль впервые в карьере выиграл домашнюю гонку.

Фредерик Вассёр: «В целом мы можем быть довольны результатом, ведь команда сделала всё, что было в её силах, тем более если учесть, насколько здесь сложно обгонять. Казалось, после Имолы мы не сможем быть конкурентоспособными в Монако, однако после того, что мы увидели по ходу тренировок, мы рассчитывали на более высокий результат.

Но поскольку Льюис Хэмилтон был оштрафован, это тоже не способствовало делу, ведь фактически лишь одна наша машина противостояла двум McLaren, что создавало некоторые сложности.

Впрочем, Шарль отлично справился с делом, держал ситуацию под контролем, постоянно прессинговал Ландо, тогда как Льюис тоже показал уверенный темп и смог подняться на 5-ю позицию, после чего к тридцатому или тридцать пятому кругу упёрся в трафик и уже не мог ехать так же быстро, как гонщики лидирующей группы. Именно из-за этого он потерял темп, других причин не было. Штраф был единственным обстоятельством, испортившим ему уик-энд в Монако.

В последнее время мы сделали шаг вперёд, прибавив в скоростных поворотах, а в этот уик-энд смогли добиться прогресса на медленной трассе, и это обнадёживает. Чтобы такая тенденция продолжалась, мы должны трудиться с ещё большим упорством, в полной мере концентрируясь на собственных задачах.

Если говорить о том, как сказалось на ходе гонки новое правило двух пит-стопов, то тут ситуация весьма непростая. С моей точки зрения, гонщики разных команд применяли слишком много странных ухищрений, чтобы затормозить других. Нам ещё предстоит обсудить это с FIA, чтобы найти более правильное решение проблемы».

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