Вильнёв понимает, почему никто не приглашает Шумахера

Вакансий в Формуле 1 на 2025 год остаётся всё меньше, но похоже, что ни одна из команд, где формально ещё есть места, не стремится подписать контракт с Миком Шумахером. Хотя сын семикратного чемпиона мира и его менеджмент прилагают все усилия, чтобы он вернулся в Ф1.

По мнению Жака Вильнёва, основная причина сомнений, мешающих командам Ф1 пригласить Шумахера, связана с его предыдущим опытом, ведь период его сотрудничества с Haas оставил весьма неоднозначные впечатления.

«Непохоже, что какая-либо команда хочет, чтобы Мик Шумахер за неё выступал, – рассуждал канадец, принимая участие в блоге Instantcasino.com. – Несмотря на все старания Мика и его людей, никто не спешит пригласить его в свою команду.

Проблема в том, что финал периода его выступлений в Ф1 не был позитивным, и это очевидный факт, хотя не исключено, что он способен показывать более высокие результаты и работать более эффективно.

Тревогу команд можно понять: захотят ли они пойти на риск в надежде, что Мик на самом деле лучше, чем был тогда? Похоже, сейчас к этому никто не готов».

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