Хорнер отказался отвечать на вопрос о будущем Цуноды

Юки Цунода провёл семь Гран При в составе Red Bull Racing, и только в трёх из них заработал суммарно семь очков. Хельмут Марко уже не скрывает своего разочарования такими результатами, а руководитель команды Кристиан Хорнер отказался отвечать на вопрос о перспективах японского гонщика.

Во время общения с прессой в Барселоне Хорнера спросили, доедет ли Юки Цунода до конца сезона в Red Bull Racing. Кристиан на это ответил: «Думаю, я последую примеру Флавио Бриаторе и скажу: «Я не хочу отвечать на этот вопрос».

Послушайте, Юки недавно выступает в команде и продолжает осваиваться. Он уже выходил в финал квалификации, зарабатывал очки, но у него были и аварии, так что его ждёт ещё долгий путь. Мы решим – у нас на это ещё много времени.

Единственное, что мы можем сделать, это предоставить ему время, поддержку и найти настройки, с которыми он будет уверенно чувствовать себя за рулём. Для пилотирования современных машин Формулы 1 нужна абсолютная уверенность, которую он продолжает искать. Думаю, у него всё получится.

Юки быстрый гонщик, но ему нужно собрать вместе все составляющие. Мы видим проблески его скорости, и теперь нужно дать ему время, чтобы он собрал вместе все составляющие. Думаю, он способен это сделать».

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