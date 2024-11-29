Теофиль Наэль дебютирует в Формуле 3

Команда Van Amersfoort Racing, выступающая в Формуле 3, объявила о подписании контракта с Теофилем Наэлем на сезон 2025 года.

В этом сезоне французский гонщик выступал в ближневосточной и европейской Формуле Regional, заняв одиннадцатое и девятое место соответственно. В 2023-м Теофиль стал чемпионом испанской Формулы 4.

Теофиль Наэль: «Я рад присоединиться к Van Amersfoort Racing в Формуле 3 в 2025 году. Это новое приключение переполняет меня амбициями. Я готов принять вызов за рулём новой машины Формулы 3.

Для меня честь работать с такой талантливой командой, имеющей богатую историю. Вместе мы выложимся на трассе и будем стремиться к высоким результатам!»

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