Connect with us
Футбол

Хейлунн вытягивает еврокубковый дебют Аморима во главе красных дьяволов. Манчестер Юнайтед – Буде/Глимт 3:2. Обзор матча и видео голов

Хозяева чуть не потеряли очки в поединке против норвежской команды

Хейлунн вытягивает еврокубковый дебют Аморима во главе красных дьяволов. Манчестер Юнайтед – Буде/Глимт 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото – Getty Images

    • Фаворит открыл счет уже на 1-й минуте, но гостей это не огорчило, и еще до середины первого тайма они ответили двумя результативными атаками. Лишь благодаря стараниям Расмуса Хейлунна, участвовавшего во всех трех голах МЮ, "красные" дьяволы вырвали победу. В игровом аспекте преимущество подопечных Аморима было более чем убедительным (20 ударов, владение 72%, 789 передач).

    Представитель АПЛ поднимается на 12-е место (9 очков) и 12 декабря сыграет на выезде против "Виктории" (Пльзень). "Молнии" опускаются на 17-ю позицию (7 баллов) и в следующий раз будут принимать "Бешикташ".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы

    Манчестер. Олд Траффорд, 72 985 зрителей

    Манчестер Юнайтед – Буде/Глимт 3:2

    Голы: Гарначо, 1, Хейлунн, 45, 50 – Эвьен, 19, Цинкернагель, 23

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis