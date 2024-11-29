Хейлунн вытягивает еврокубковый дебют Аморима во главе красных дьяволов. Манчестер Юнайтед – Буде/Глимт 3:2. Обзор матча и видео голов

Хозяева чуть не потеряли очки в поединке против норвежской команды

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Фаворит открыл счет уже на 1-й минуте, но гостей это не огорчило, и еще до середины первого тайма они ответили двумя результативными атаками. Лишь благодаря стараниям Расмуса Хейлунна, участвовавшего во всех трех голах МЮ, "красные" дьяволы вырвали победу. В игровом аспекте преимущество подопечных Аморима было более чем убедительным (20 ударов, владение 72%, 789 передач).

Представитель АПЛ поднимается на 12-е место (9 очков) и 12 декабря сыграет на выезде против "Виктории" (Пльзень). "Молнии" опускаются на 17-ю позицию (7 баллов) и в следующий раз будут принимать "Бешикташ".

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы

Манчестер. Олд Траффорд, 72 985 зрителей

Манчестер Юнайтед – Буде/Глимт 3:2

Голы: Гарначо, 1, Хейлунн, 45, 50 – Эвьен, 19, Цинкернагель, 23

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