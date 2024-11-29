«Если он это не сделает, то проиграет». Топ-тренер – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный американский тренер Андре Розье поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Я думаю, если Тайсон не внесет изменения, то мы увидим повторение первого боя. Фьюри хорошо начал первый бой, а потом я не знаю, что произошло. Он заигрывался, а потом получил удар, после которого у него пошел спад. Если Тайсон не отнесется с полной серьезностью к этому бою, то мы увидим такой же результат, как в первом поединке», – сказал Розье.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua