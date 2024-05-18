Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Усик

17 мая состоялась церемония взвешивания перед супершоу в Саудовской Аравии.

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегапоединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

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Усик имеет в активе титулы WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри принадлежит пояс WBC.

На взвешивании аннонсер изначально объявил, что вес Усика составляет 233,5 фунта (105,91 кг). Как оказалось, организаторы грубо ошиблись на 10 фунтов, и на самом деле весы под Усиком показали 223,5 фунта (101,38 кг).

Результаты взвешивания:

Александр Усик – 101,38 кг (223,5 фунта)

Тайсон Фьюри – 118,85 кг (262 фунта)

Интересно, что Фьюри толкнул Усика во время финальной дуэли взглядов, но в серьезную стычку этот инцидент не перерос.

Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов

ФОТО. Как потолкались Усик и Фьюри на взвешивании. Все яркие фотомгновения

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