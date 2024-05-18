«Трудно покидать это невероятное место, но я хочу сохранить контакт с вами». Клопп создал свою страницу в Instagram

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп завел собственную страницу в социальной сети Instagram. В первом посте коуч попрощался с болельщиками, записав к ним видео.

"Дорогие ливерпульцы, мы приближаемся к концу. 8 октября 2015 года мы впервые встретились должным образом. Я бы назвал это любовным романом. С первого дня все было просто невероятно. Это было невероятное время. Я наслаждался здесь.

Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую вы давали нам все эти годы. За всю силу, которую вы нам дали. Я всегда чувствовал, что мы пишем историю вместе. То же самое я чувствую сегодня. Это хорошая книга. Если мы перечитаем ее в будущем, на наших лицах появится улыбка.