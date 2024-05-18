Тайбэй. Марченко уступил третьему сеяному в финальном матче

Илья Марченко не смог выиграть титул на «челленджере» в Китайском Тайбэе

Тайбэй, Китайский Тайбэй • 13-18 мая • хард • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Илья Марченко (Украина) — Адам Уолтон (Австралия, 3) 6:3, 2:6, 6:7(3)

Украинский теннисист провёл на корте чуть более двух с половиной часов и за это время по ходу матча он выполнил семь эйсов, допустив три двойные ошибки (17-5 у соперника), реализовал 3 из 13 брейк-поинтов и проиграл три гейма на своей подаче.

В третьем сете Марченко проигрывал со счётом 3:5, после чего выиграл три гейма подряд, однако Уолтону удалось перевести игру на тай-брейк, в котором украинец проиграл три из пяти розыгрышей на своей подаче.

Напомним, что для Марченко это был 19-й финал на турнирах серии ATP Challenger, в котором он боролся за свой 11-й трофей. Сегодня Уолтон прервал серию украинца из пяти победных решающих матчей на «челленджерах».

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