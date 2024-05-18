Клиа: Стараемся сделать поведение машины более «вкусным»

К Гран При Эмилии-Романьи в Ferrari подготовили весьма масштабный комплекс технических новинок, и по ходу тренировок гонщики итальянской команды отмечали, что он работает вполне эффективно.

По словам Джока Клиа, главного гоночного инженера Скудерии, новинки помогают более полно раскрыть потенциал SF-24, и без того довольно быстрой машины.

«Это органичное следствие процесса модернизации машины, – пояснил Клиа. – Мы с самого начала сезона знали, в каком направлении будет идти доработка шасси, ведь это направление выбирается заранее, и мы его придерживаемся.

Когда Шарль говорит о недостатках машины, то понятно, что сейчас, когда позади уже шесть гонок, мы выявили некоторые её слабости. Но если у шасси хороший потенциал, то эти слабости уже не будут проявляться более явно. В общем, мы всегда придерживаемся определённого направления при доводке машины, и, разумеется, можем кое-что предпринять, чтобы эти слабости ликвидировать, но для этого достаточно поискать оптимальные настройки.

Образно говоря, в процессе естественной модернизации машины мы стараемся сделать её поведение более "вкусным" для гонщиков, более "шоколадным". В том числе продолжаем работать с настройками, и в этой области тоже есть позитивные сдвиги.

Всё это направлено на то, чтобы сделать настройки более эффективными, что позволит более полно раскрыть потенциал машины и по-настоящему разобраться с её недостатками, выявленными за первые шесть гонок.

Но в течение года работа, как всегда, идёт по двум направлениями одновременно, и мы всегда стараемся добиться увеличения пятна контакта шин с трассой, в частности, работая с аэродинамикой и добиваясь повышения вертикальной нагрузки.

В общем, всё просто: мы представили более эффективный аэродинамический обвес, но также всегда параллельно продолжаем работать с настройками. Полагаю, на двух предыдущих гонках мы кое-что выяснили, и это также поможет более активно атаковать в этот уик-энд».

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